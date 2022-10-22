Erdoğan Kızmaz'ın kuruculuğunu yaptığı Yenişehir Okyanus Koleji düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İnegöl Okyanus Koleji Kurucusu Erdoğan Kızmaz Okyanus Kolejlerinin 28. Kampüsü olarak açılan Yenişehir Okyanus Koleji Kuruculuğunu da üstlendi. Açılışa Bursa, İnegöl, Yenişehir ve İznik’ten çok fazla protokol ve veli katılım sağladı.

20 Ekim Perşembe günü yapılan törende kurucu Erdoğan Kızmaz’ın konuşmalarının ardından Yenişehir Osmanlı Mehterinin konseri, Protokol konuşmaları ve Yenişehir Okyanus Koleji Halk oyunları ekibi gösterisi gerçekleşti. Program sonunda açılışa katılan protokol tarafından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.