Okyanus Kolejleri; 2016 yılında İnegöl Kampüs ve 2022 yılı itibariyle de 28'inci kampüs olarak Yenişehir de eğitim öğretime başladı.

Yenişehir Okyanus Koleji 12 Eylül 2022 Pazartesi günü görkemli bir açılış ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına başladı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim veren Yenişehir Okyanus Koleji, yeteneği başarıya çeviren eğitim anlayışıyla çeşitli etkinlik ve sosyal faaliyetlerle beraber öğrenci başarısını yüksek kalitede tutmayı hedefliyor.

İnegöl ve Yenişehir Okyanus Koleji Kurucusu Erdoğan Kızmaz, gerçekleşen törende öğrencilere seslenerek, "2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ve yeni kampüsümüz Yenişehir Okyanus Koleji ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çalışmalarımızı öğrencilerin gelişimini en üst seviyeye çıkaracak bir şekilde kazasız ve belasız tamamlanmasını, kaliteli bir eğitimle tüm öğrencilerimize başarılı bir sene geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.