Nilüfer Belediyesi’nin, 55 yaş ve üstü bireylerin sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer almasına yönelik hizmet veren ve farklı sanat alanlarında atölyelerin gerçekleştirildiği Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi katılımcıları, dönemi hazırladıkları gösteri ve sergiyle tamamladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 55 yaş ve üstü bireylere hizmet veren Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi, verimli bir dönemin daha sonuna geldi.

2016 yılından bu yana olgun gençlerin uğrak mekânı hale gelen Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi’nde üyeler bir yandan yeni dostluklar kurarak sosyalleşiyor diğer bir yandan da sanatın birçok alanında atölyelere katılarak kendini geliştirme fırsatı buluyor. 1745 üye sayısına ulaşan merkezdeki atölyelere bu yıl 460 olgun genç katıldı. Eğitmenler eşliğinde bağlamadan tango ve bachataya, resimden ahşap boyamaya, İngilizceden felsefeye kadar 17 farklı alanda gerçekleştirilen eğitimlere katılan kursiyerler, zamanlarını verimli bir şekilde geçirdi. Olgun gençler, yaklaşık bir yıl süren eğitimlerde öğrendiklerini, dönem sonu etkinliğinde sergiledi.

Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleşen dönem sonu etkinliğine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Aslan ile Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi üyeleri katıldı. Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, "Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi, sizlerin katılımıyla dev bir aileye dönüştü. Katılımcılar, en değerli zamanlarını en doğru şekilde burada değerlendirdiler. Atölye eğitmenlerimize, tesisimize değer katan sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Özer, Altınşehir Gençlik Merkezi’nin atölye eğitmenlerine belge vererek teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinlikler, bağlama atölyesinin performansıyla başladı. "Divane Aşık Gibi" ve "Dere Geliyor Dere" türkülerini bağlamalarıyla çalan kursiyerlere, izleyenler de sesiyle eşlik etti. Ardından sahneye çıkan tango, bachata ve halk dansları atölyesinin katılımcıları da, dans gösterisiyle adeta gençlere taş çıkarttı. Zeybek ile Mardin yöresine ait “Reyhani” oyununu da sergileyen olgun gençler, izleyenlerden alkış alırken, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da hareketli müzikleriyle katılımcıları coşturdu.

Eğlencenin eksik olmadığı günün sonunda, el sanatları atölyesinin birbirinden özel çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, sergi alanını gezerek, çalışmaları ilgiyle inceledi.