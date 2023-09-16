İstanbul, dünyanın önde gelen olimpiyat sporcularını ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Olimpian Forumu’nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedeflerinin İstanbul’a 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın getirmek olduğunu vurguladı.

Son dönemdeki başarılarıyla Türkiye’ye gurur yaşatan Kadın Voleybol Takımı’na özel paragraf açan İmamoğlu, “Ekip ruhu, disiplin ve pozitif kişiliklerle nasıl zirveye ulaşılabileceğini gösteren insanlar bunlar. Özellikle dünyada da çok tartışılan ve çokça yol almamız gerektiğini bildiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, ülkemiz tarihinde en güzel öyküyü ve en güzel yolculuğu bize yaşattılar ve yarattılar. Onların başarıları, genç kızlara, kendi hedeflerine inanmaları ve çalışmaları gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyorlar” dedi.