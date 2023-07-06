Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’ne kazandırılan ve Bursa tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası getiren Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün’ün adı verilen gençlik ve spor merkezinde inşaat hızla sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla amatör kulüpleri desteklemenin yanında kente ‘branşlara özel’ spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Emek Mahallesi’nde de ayrıcalıklı bir tesis inşa ediyor.

Toplamda 1420 metrekare kullanım alanına sahip olacak tesis, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un olimpiyat madalyalı milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün’ün adını taşıyacak.

Emek Hatice Kübra İlgün Gençlik ve Spor Tesisinin zemin katında güreş salonu, tekvando salonu, soyunma odaları ve antrenör odaları yer alacak. Üst kat ise kütüphanesi, sesli okuma salonu, diyetisyen/psikolog odası ve ders çalışma alanları ile gençlik merkezi olarak kullanılacak. Çevre düzenlemesi ve açık otoparkı ile bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan tesis, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle inşa ediliyor.

Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan tesisin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede 600’ü aşkın şantiyede altyapıdan ulaşıma, çevreden tarihi mirasa kadar her alanda yoğun faaliyet içerisinde olduklarını söyledi.

Emek ve civarındaki mahallelerin hızla büyüdüğünü, buna bağlı olarak da ihtiyaçların sürekli arttığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa tarihinde ilk defa olimpiyat derecesi elde etmiş bir kardeşimiz olan Hatice Kübra’nın adını bu tesislere verdik. İstedik ki burada eğitim alan çocuklarımız Hatice’den ilham alsın, onu örnek alsın ve olimpiyatlarda yarışacak yeni sporcular burada yetişsin. Tesisimiz şimdiden bölgemize ve Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.