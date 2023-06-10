Bir kişi, evine ekmek götürürken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay 15.00 sıralarında Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hamidiye Mahallesi 537. Sokak’ta meydana geldi. Boyacılık yapan Sebahattin Aydoğan (64) isimli kişi, evine aldığı ekmeği götürürken bir anda fenalaşarak yere düştü. Durumu görenler, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı öğrenen aile yakınlarının feryadı ise yürek parçaladı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aydoğan’ın 3 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Polisin incelemesi sürüyor.