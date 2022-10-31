

Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi: sürücü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 22.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yaşar C. (26) yönetimindeki 16 BA 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, kayarak yol kenarında park halindeki 16 MB 1720 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.