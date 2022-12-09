İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan Köprülü kavşak üzerinde meydana gelen kazada köpeğe çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Halil T.(22) yönetimindeki 16 AYN 403 plakalı motosiklet, köprülü kavşak üzerinde yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.