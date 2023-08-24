Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada PTT aracıyla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi 22. Mobilya sokakta meydana geldi. Karagölet caddesinde seyir halinde olan sürücü Ayhan Ç. Yönetimindeki 34 GDS 752 plakalı minibüs ile 22. Sokakta seyir halinde olan Oğuzhan D.(25) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede