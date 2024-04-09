UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’i yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Almanya’dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR’da ise İsviçre’den Lionel Tschudi oturacak.