İstanbul’dan başlayarak Bursa'da devam eden TAYK - Eker Olympos Regatta yelken yarışı için geri sayım başladı. Yelken sporunun en önemli etkinliklerinden biri olan TAYK - Eker Olympos Regatta, Moda-Tirilye-Moda etaplarında 18-19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.BURSA (İGFA) - Yelken severlerin merakla beklediği TAYK – Eker Olympos Regatta’da 11. yıl heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen TAYK – Eker Olympos Regatta, bir kez daha yelkencileri buluşturacak.

ONLARCA TEKNE VE YÜZLERCE YELKENCİ YARIŞACAK

18-19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde 11. kez yapılacak olan TAYK – Eker Olympos Regatta, Moda-Trilye-Moda etaplarında heyecan dolu anlara sahne olacak. Onlarca teknenin ve yüzlerce yelkencinin katılacağı yarış; IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında düzenlenecek. Yelken kulüplerinin yanı sıra farklı sektörlerden saygın markaların takımlarının da katılacağı yarışın kayıtları ise kayıt işlemlerinin başlamasının ardından tayk.org.tr adresinden yapılabilecek.

TAYK, YELKEN SPORUNUN GELİŞMESİNİ AMAÇLIYOR

Olympos Regatta yelken yarışında Eker Süt Ürünleri ile iş birliği yapan Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), Türkiye'de motor ve yelken yatçılığının ve yelken sporunun gelişmesini amaçlıyor. Yat ve yelken yarışlarının düzenlenmesinin yanı sıra bu alana katkı sağlayan pek çok çalışma gerçekleştiren TAYK, Türk denizciliğini ileriye taşıyan faaliyetlerde bulunuyor.

ADINI, ULUDAĞ’DAN ALIYOR

Yelken sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlama hedefiyle gerçekleştirilen TAYK – Eker Olympos Regatta'nın adı, Bursa'nın simgesi Uludağ'dan geliyor. Uludağ'ın, antik çağlarda "hep parlayan" anlamına gelen "Mysia Olympos" ismiyle anıldığı, tarihçi Herodot’un da bu görkemli dağı "Olympos" olarak adlandırdığı belirtiliyor.

11. TAYK – Eker Olympos Regatta’da üst düzey bir yarış rekabeti yaşanırken, teknelerin rengârenk yelkenleri izleyenler için güzel görüntüler oluşturacak.