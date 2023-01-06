Saygın tekstil firmalarından Ayata Şirketler Grubu Daniel Bessi Gömlekleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ayata tekstil sektörünün sorunlarını anlattı.

Türkiye ihracatını her yıl arttıran bir ülke. Bu artışta tekstil ve tekstil ürünlerinin payı da bir hayli büyük. 2021 yılını ihracat rekorlarıyla tamamlayan tekstil sektörü, 2022 yılında ise gerek pandeminin yoğunluğu, gerekse de yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşı sektör temsilcilerinin de uyarısıyla oldukça temkinli bir başlangıç yapmıştı. Peki tekstil sektöründe neler yaşanıyor? Ne gibi sorunlar var? bu soruların cevabını Ayata Şirketler Grubu Daniel Bessi Gömlekleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ayata cevapladı.

Ayata; ‘’Kurların dengesiz olmasıyla beraber maliyetlerin bir hayli yükselmesi, tüketiciyi ve birçok küçük işletmeyi zora soktu. Sektörde eski olup, pazar payı olan firmalar kemikleşmiş müşteri portföyüne sahip olduğu için ürünlerini satma konusunda daha az zarar yaşadılar. Lakin ürettiği malın marka değeri ve bilinirliği az ya da hiç olmayan firmalar için artan maliyetler satış anlamında onları daha çok zora soktu. Rekabet edilen firmalar bilinirlik anlamında marka niteliği taşıdığı ve müşterilere güven verdiği için tüketicileri bu markalara yöneltiyor. Bu da tabi küçük ve bilinirliği olmayan tekstil firmalarının rekabet konusunda geride bırakıyor. Malum olan soğuk iklimdeki Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya hükümetinin dışarıya paramız gitmesin diye teşvik ve destek verdiği tekstil atölyeleri ve fabrikaları artık Rusya’da fazlalaştı ve buda piyasamıza ülkemizin tekstil üreticilerini sıkıntıya soktu. Ayrıca personel sıkıntısı artık tekstil sektöründe bir hayli fazlalaştı. Personel açısından sıkıntı yasayan tekstil atölyeleri ve fabrikaları müşterisine cevap verme noktasında sıkıntı yaşar hale geldiği bir dönemdeyiz. Ne yazık ki birçok tekstil atölyeleri mevcut personeliyle istenilen sayıda ürün çıkartamıyor ve personelsizlikten yakınıyor. Mevcut pozisyonda çalışan bazı personellerde bundan faydalanarak işverenini zora sokacak maaşlar talep edebiliyor. Bu sebeplede hem maddi hem de personel sıkıntısından birçok işletme kepenk kapatıyor. Tabi burada yine de 2023’ten umutluyuz. Devletimizde sağ olsun teşvik ve üreticiye destek paketiyle elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah bu sorunları da 2023 senesinde bertaraf edeceğimize inanıyorum. Ve 2023 yılı ülkemize ve bizlere huzur, mutluluk, sağlık getirmesini, savaşların ve gözyaşların dinmesini diliyor ve Milletimize bol bereketli kazançlar temenni ediyorum.