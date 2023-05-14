AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamanın siyasi gasp olarak nitelendirerek, "Siyasette sandık namustur" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini gösterdiklerini söyledi.

SAYIM ŞEFFAFLIKLA İLERLİYOR

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sayımların devam ettiğini, parti temsilcileriyle birlikte oy sayma işlemlerinin şeffaflık içerisinde devam ettiklerini söyleyen AK Partili Çelik, "Siyasette sandık namustur" dedi.

Millet İttifakı'nın sözcüleri olarak nitelendiren Belediye Başkanları İmamoğlu ile Yavaş'ın Anadolu Ajansı ile ilgili söylemlerine atıfta bulunan Çelik, bu telaşın ne olduğunu sorarak AA'nın sonuçları geriden göstermeye çalıştığını belirterek, "Telaşe gerek yok. Haftalardır seçim gecesi sokağa çıkmayın söylemlerinde bulunanlar kendileri. Seçim sonuçları ortaya çıktığında saygı duyacak mısınız? diye soranlar saygı duymama gereği, askeri vesayetle engelleme yeteneği kendilerinde. Ortaya çıkan verilerde Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen çıkıp da ilan etmiyoruz. Yapılan açıklama gasptır" diye konuştu.

Çelik, "Sürece saygı duyan, sonuca da saygı duyar" dedi.