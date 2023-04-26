Bilecik’te pazar günü oynanacak Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçı öncesi iki kulüp temsilcileri bir araya geldi.

BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor pazar günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan saat 15:00’da baraj maçında karşı karşıya gelecekler. Bilecik ASKF binasında bir araya gelen 2 takım temsilcileri dostluğun kazanacağı bir maç olmasını temenni ettiler. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve BAL Denetçisi İsmail Özdil’in de katıldığı toplantıda 2 takım yöneticilere gerekli bilgiler verildi. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun dostça bir müsabaka olmasını dileyerek, " BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım 2023-2024 futbol sezonunda ilimizde BAL’da temsil edecek. Geçtiğimiz hafta Söğütspor-Vitraspor şampiyonluk maçını binlerce taraftar izledi. Bu maçı da ilginin bundan daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Kazasız belasız bir müsabaka olsun" dedi.

"BAL baraj müsabakaları il merkezlerinde belirlenen sahalarda oynanır"

Tosun, açıklamasının devamında, "Bölgesel Amatör Lig Müsabakaları Statüsü 13 maddesinin BAL baraj müsabakaları bendine göre, BAL baraj müsabakaları, TFF tarafından yetki verilen kişi ve kuruluşlarca il merkezlerinde belirlenen sahalarda oynanır. BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır.Baraj müsabakalarının hakem ve gözlemcisi MHK tarafından atanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15 gün içinde oynatılır. BAL takımları ile oynanacak baraj müsabakalarında yabancı uyruklu futbolcular oynayamaz" dedi.

Öte yandan maç saati, yeri ve tarihi 2 kulübün temsilcileri tarafından ıslak imzalı tutanakları imzalandı.