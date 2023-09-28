Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.(TREPAŞ), gerçek ve tüzel kişilerin ilk abonelik işlemleri de dahil abonelik ve fesih işlemlerini çok daha hızlı ve kolay yapabilmesi için online abonelik sistemini yeniledi.

Trakya bölgesinde görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren TREPAŞ, müşterilerinin abonelik ve fesih işlemlerini çok daha hızlı ve kolay yapabilmesi için “online abonelik” işlemlerini yeniledi.

Perakende elektrik sektörü şirketi, elektrik tüketicilerinin hayatını kolaylaştırma hedefi ile online abonelik işlemlerinde güncellemeye gitti. Şirketten yapılan açıklamada, "Gerçek ve tüzel kişiler ilk abonelik işlemleri de dahil abonelik ve fesih işlemlerini www.trepas.com.tr internet adresimiz üzerinden çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Mesken, sanayi ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketici grubunda yer alan tüm elektrik tüketicileri, dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapılmış olan tesisatlar için ilk abonelik işlemlerini de online olarak yapabilecek. Tüketiciler, ayrıca e-devlet üzerinden kurumun hizmet sayfasından resmi internet sitemizin adresine tıklayarak da online işlemlere ulaşabilir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen hizmet bölgemizdeki tüm tüketicilerimize en iyi hizmeti sunma hedefi ile çalışıyor, bunun için sürekli kendimizi güncellerken; kolay erişilebilen, kaliteli ve uçtan uca bir hizmet deneyimi ile tüketicilerimizin karşısına çıkıyoruz” denildi.