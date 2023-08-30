Meydana gelen bir olayda, H.K. (21) adlı genç bir şahıs, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Olayın detaylarına göre, H.K. aracıyla seyir halindeyken, S.Ü. (28) isimli başka bir sürücünün aracının önünü kesti. Bu durumun ardından aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.Ü., yanındaki tabancayı kullanarak H.K.'ye ateş açtı.

H.K. sırt bölgesinden vuruldu ve çevredekilerin hızla ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.K., acilen Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç adamın durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın yaşandığı bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, S.Ü. ile birlikte K.Ü. (41), N.Ü. (68), H.G. (62) ve S.Ü. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri hala devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.