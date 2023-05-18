14 Mayıs seçimlerinin ardından genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik getiriliyor. Çelik aynı zamanda CHP parti meclis üyesi. Devrim Barış Çelik, CHP İzmir milletvekili adayı olmuştu ancak seçilemedi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle görevden ayrıldı. Adıgüzel'in istifa ettiğini duyurmasının ardından gözler bu göreve kimin getirileceğine çevrildi.

ADIGÜZEL'İN YERİNE DEVRİM BARIŞ ÇELİK GELDİ

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP'de seçim sonrası genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik getiriliyor. Adıgüzel, partide bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumluydu.

Seçim gecesi veri trafiğinde sorun çıktığına dair tartışmalar sonrası CHP'de eleştirilen Onursal Adıgüzel istifa etmişti.

CHP'Lİ ÇELİK İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Adıgüzel'in yerine gelecek isim belli oldu: CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik. Çelik'in ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldığı belirtildi. Adıgüzel'in odası boşaltıldı ve bu odaya Çelik yerleşmeye başladı. Çelik aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi.

DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

1978 yılında devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.

Aydın Nazilli'de başlayan ilköğretimini ailesinin tayini nedeniyle İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu'nda tamamladı. Balçova Lisesi'nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi'ni bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayarak, bilim uzmanı oldu. Hâlen aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

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