Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak.ANKARA (İGFA) - Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

https://twitter.com/MemurSenKonf/status/1694146876294234259

ORANAL KISIM HAKEME GİDECEK VE TAHKİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı" dedi.

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, "291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda; 11 hizmet kolunda 291, kamu çalışanlarının geneline yönelik ise 50 madde olmak üzere toplamda 341 maddede uzlaşma sağladıklarını belirterek, "Kamu görevlilerimizin haklarına yönelik oldukça önemli kazanımların sağlandığı bu mutabakatın tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.