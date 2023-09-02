Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun olan şehri Ordu’da Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve Ordu tarihinin en büyük altyapı ve ulaşım seferberliği hız kesmeden sürüyor.ORDU (İGFA) - 4.5 yılda il genelinde 1860 km asfalt ve beton yolu Ordu’ya kazandıran, modern ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde ulaşım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geride kalan 4,5 yılda Fatsa’da 183 milyon liralık ulaşım yatırımına imza atan ve ilçede 106 km yolu sıcak asfaltla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hacıköy Mahallesi İsmailoğlu mevkii yolunda altyapı çalışmalarının ardından, sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR HEM YOLLARA HEM GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Ulaşılamayan yerlere ulaşmaya, aşılamaz denilen engebeli arazileri aşmaya devam eden ekipler, çalışmaları yaparken gönüllere dokunmayı da ihmal etmiyor.

Yılların sorunlarına neşter vuran ekipler, Fatsa Hacıköy Mahallesi İslamoğlu mevkiinde tamamladığı sıcak asfalt çalışmasıyla duygusal anlar yaşattı. 40 yıldır bu yolda mağduriyetler yaşandıklarını söyleyen Hacıköy Mahalle Muhtarı Mustafa Taş, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

MUHTAR TAŞ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Mahalle Muhtarı Mustafa Taş, duygusal anlar yaşadığı çalışmalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yolumuzun iyileştirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduk. Sonrasında 1 km’lik yolumuz programa alındı ve gün geçtikçe iyileştirildi. Son olarak da sıcak asfaltı döküldü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 40 yıldır mağduriyet yaşadığımız bir yoldu. Ben çok duygulandım. Nasip, kısmet bugüneymiş. Bugüne gelinceye kadar gerçekten çok büyük eziyetler çektik”