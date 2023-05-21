Ordu'da her yıl halk arasında mahalli bayram olarak kutlanan 'Mayıs Yedisi' Şenlikleri, yapılan etkinliklerle kutlandı.ORDU (İGFA) - Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan 'Mayıs Yedisi' bu yıl Ordu’da yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Festival havasında geçen etkinlikleri sahilden izleyen vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR GEMİSİ İLE DENİZE YOLCULUK

Ordu’da her mayıs ayının 20’sinde kutlanılan Mayıs Yedisi Şenliklerini gemide yaşamak isteyen çok sayıda vatandaşın ilk durağı Şehit Temel Şimşir Gemisi oldu. Gemide mavi yolculuk yapan vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile mini konserin tadını çıkardılar.

MAYIS YEDİSİ ŞENLİKLERİNİN ADRESİ PERŞEMBE OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile düzenlenen Mayıs Yedisi Şenliklerinin bu yıl adresi Perşembe oldu. Perşembe sahil şeridine akın eden binlerce vatandaş hem güzel havanın tadını çıkardı hem de gemilerle ücretsiz deniz keyfi yaşadılar. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan bu festivalin sürdürülmesinden dolayı vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.