Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından tüm birimleriyle sahada teyakkuzda bekliyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından tüm birimleriyle sahada teyakkuzda bekliyor.

Perşembe günü ardından cuma ve cumartesi günleri için de yağış uyarısı verilen Ordu’da 345 personel, 150 araç ve iş makinesiyle alarma geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dere yatakları, mazgallar, riskli geçiş noktaları ve kritik arterlerde görev yapıyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve su taşkınlarının yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

FATSA İLÇESİ ÖNCELİKLİ MÜDAHALE ALANI OLDU

Perşembe gece saatlerinde başlayan yağışın etkili olduğu Fatsa ilçesinde yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında, yağmurla birlikte yollara sürüklenen toprak ve taş gibi malzemeler hızla temizlenerek yollar tekrar güvenli hale getirildi.

MAZGAL TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEDİ

Her yağış öncesinde rutin hale getirilen mazgal temizliği bu süreçte de titizlikle sürdürülüyor. İl genelindeki geçiş noktalarında bulunan mazgalların taşma riskine karşı temizliği sağlanarak su baskınlarının önüne geçiliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ KANAL TEMİZLEME ARACI SAHADA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de sadece birkaç belediyede bulunan Kanal Temizleme Aracı ile menfez, dere yatakları, bakslar ve yağmur suyu hatlarında biriken taş, toprak, odun gibi atıkları rutin olarak yüksek basınçlı suyla temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede altyapı güvenliği sağlanarak olası tıkanıklıklar önleniyor.