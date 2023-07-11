Hafta sonu başlayan ve sabah saatlerinde de şiddetini artırarak devam eden yağışlar sonrası Fatsa ilçesinde sel ve su taşkınları meydana geldi. Mahsur kalan bir vatandaş da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi iş makinası ve personelleriyle metrekareye 120 kg yağışın düştüğü ilçede yaraları sarmak için çalışırken mahsur kalan vatandaşların yardımına da koşuyor.

İlçede bir lokantada kurye olarak görev yapan 30 yaşlarındaki Niyazi Er isimli vatandaş, sipariş götürdüğü esnada Sazcılar Mahallesi Akpınar Köprüsü üzerinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kolu kırılan vatandaşı kurtarmak için seferber oldu. Bulunduğu yerden alınan vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.