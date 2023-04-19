Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı ulaşım hamlesi, tarihi rekora ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2023 yılları arasında 1760 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019-2023 yılları arasında 1760 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.

TÜRKİYE’NİN KIRSAL YOL AĞI EN UZUN İLİ

Göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve grup yollarında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, “27 bin 318 kilometre uzunluğuyla, Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Zorlu ve yerleşim olarak dağınık bir coğrafyaya sahibiz. Tüm bu etkenlere rağmen vatandaşlarımızın konforu ve güvenli bir ulaşım sağlamaları için il genelinde çok ciddi çalışmalar yaptık” dedi.

ASFALT VE BETON YOL UZUNLUĞU 1760 KİLOMETREYE ULAŞTI

Dört yılda gerçekleşen ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 524 km sıcak asfalt, 270 km beton yol, 966 km ise emülsiyon asfalt çalışmasına imza attık. Toplamda 1760 km yolu konforlu bir yapıya kavuşturduk” diye konuştu.