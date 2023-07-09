Ordu'da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı da olumsuz etkiledi. Afet niteliği taşıyan aşırı yağışların oluşturduğu olumsuzlukların etkilerini azaltmak için Ordu Valiliği koordinasyonunda tüm ekipler seferberlik başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu'yu etkisi altına alan sağanak yağış sonrasında Ordu Valiliği koordinasyonunda tüm ekipler ve paydaş kurumlar harekete geçti.

Ordu’nun her noktasında tahliye, tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Afet niteliği taşıyan aşırı yağışların meydana getirdiği olumsuzlukların etkilerini azaltmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Tuncay Sonel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Ordu-Giresun sahil yolu ile Altınordu-Perşembe şehiriçi güzergahını çift taraflı açmak için büyük bir özveri ve titizlikle geceden bu yana çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Güler, tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

https://twitter.com/mhilmiguler/status/1677900867805085696

Öte yandan Ordu genelinde başlatılan seferberliğe polis ve jandarma personeli de afetin izlerini silmek için gayret gösteriyor.

Kahraman ekibin çalışma anına ilişkin fotoğrafları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından paylaştı.