Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi’ndeki, uygun nitelikteki ağaçlar, anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınıyor.

Anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bakımları özenle yapılarak anıt ağaçların tescil edilmesi ile koruma altına alınmasının ardından rehabilitasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan işlemler çerçevisinde anıt ağaçların gövde ve tepe tacını oluşturan dallar üzerinde bulunan ökseotu, zararlı mantar, sarmaşıkla kaplı, tehlike arz eden kuru, hastalıklı ve böcek yeniği olan dallar ile ip, tel, kablo, anten, tabela ve benzeri yabancı cisimler temizleniyor. Ardından ağaçların mantar ve benzeri zararlılara maruz kalmamaları için önce kırılmış, ölü ve hastalıklı dallar uzaklaştırılıyor. Mantar ve bakteri enfeksiyonu olan ağaçlarda ise bu işlem yapıldıktan sonra ağaçlar dezenfekte ediliyor.

Kalın, kuru veya hastalıklı dalların kesilmesi sırasında kabuk sıyrılmasını önlemek için kesme işlemi tek kesimle değil, aşamalı olarak yapılıyor. Kesilen kurumuş ve hastalıklı dallardan kalan kesim yerlerinin çürümemesi için su tutmayacak şekilde eğimli kesilip, yüzeyler su tutmayan katman oluşturacak şekilde aşı macunu ile kapatılırken, deforme olmuş bölümler, kuruyan dallar, tehlike arz eden dallar budanıp, restorasyon çalışmaları tamamlanıyor.