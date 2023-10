Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılında başlattığı ‘Organik Tarım Eğitimi ve Organik Gübre Dağıtımı’ projesiyle üreticiler hem organik tarım hakkında bilgi sahibi oluyor, hem de tarlalarında endüstriyel ham madde kullanımının önüne geçerek doğa dostu üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Yerelde tarımsal faaliyetleri hem daha verimli, hem de daha sürdürülebilir kılmak için hayata geçirdiği projelerle üreticinin yüzünü güldüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarımsal kalkınmanın öncüsü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılında başlattığı ‘Organik Tarım Eğitimi ve Organik Gübre Dağıtımı’ projesiyle üreticiler hem organik tarım hakkında bilgi sahibi oluyor, hem de tarlalarında endüstriyel ham madde kullanımının önüne geçerek doğa dostu üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Proje kapsamında Büyükşehir ekipleri, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü toplantı salonunda, önce üreticilere organik tarımın faydaları ve gerekliliği hakkında bilgi verdi. Daha sonra ekipler tarafından üreticilere organik gübre dağıtıldı.

Seçkin: “Projemizle, organik tarımı desteklemek ve yaygınlaştırmak istiyoruz”

Organik tarım faaliyetlerine destek vermek ve bunu yaygınlaştırmak için projenin 2021 yılından bu yana aktif bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, “Organik tarıma destek verebilmek ve organik tarımı geliştirip yaygınlaştırabilmek, hatta tanıtabilmek adına yapmış olduğumuz bir proje. Organik tarım çoğu yerde bilinmiyor bile. Projemiz daha önce 2021 ve 2022 yıllarında yapıldı. 2023 yılında da devam ettiriyoruz” dedi.

Proje kapsamında üreticilere hem eğitim hem de gübre desteğinde bulunduklarını belirten Seçkin, “Projemizi sürdürürken, bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşık. Çiftçilerimizi sertifikalandırma sistemine dâhil ediyoruz. Organik tarımı yavaş yavaş tanıtmaya başlıyoruz. Bununla birlikte, organik gübre konusunda da çiftçilerimize destek veriyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere her alanda destek vermeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Seçkin, “Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak çiftçilerimize hangi konuda destek olmak için gidersek, her şeyi öğrenmek istiyorlar. Bu ilgi çok iyi. Biz üreticilerimize hayvancılık ve tarımsal alanda her konuda destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Aytaş: “Başkanımıza, üreticilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz”

Kendisinin de organik tarımla uğraştığını kaydeden Tarsus ilçesine bağlı Hacıhamzalı Mahalle Muhtarı Murat Aytaş, “Her yıl üreticilere bu destekleri verdiği ve çiftçilerimizin yanında olduğu için, Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Başkanımız ayrıca mahalle ve köylerimizde koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan destekleri de sağlıyor” dedi.

Üreticiler, ‘Organik Tarım Eğitimi ve Organik Gübre Dağıtımı’ projesini çok sevdi

Organik Tarım projesinden faydalanan üretici Ayşe Sarıho, “Organik tarımdan çok memnunuz. Halk sağlığı ve kendi sağlığımız için organik tarım yapıyoruz” derken, eğitimden faydalanan bir diğer üretici Nevin Sönmez Avcıoğlu ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu güzel bir hizmet. Üreticilere organik tarımı öğretiyor ve destek oluyor. Organik gübre almak için geldik. Bütün çiftçiler, bağında bahçesinde yetiştirdiği ürünlere organik gübre verecek. Ara sıra eğitimlerimiz de oluyor. Daha önce budama ile ilgili de eğitim aldık ve çok verimli geçti” şeklinde konuştu.

Proje 2021 yılından bu yana devam ediyor

2021 yılında hayata geçirilen ve devam eden ‘Organik Tarım Eğitimi ve Organik Gübre Dağıtımı’ projesi kapsamında; 2021 yılında Tarsus’ta 81, Toroslar’ da ise 19 üretici olmak üzere, toplam 100 üreticiye kişi başı 250 kilogram organik gübre dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda bu üreticilere sertifikasyon aşamalarında destek sağlandı. 2022 yılına gelindiğinde Tarsus’ta 50, Silifke’ de 43, Toroslar’ da 6 üretici olmak üzere, toplam 99 üreticiye organik gübre dağıtımı yapılırken, sertifikasyon aşamasında destek verildi.

2023 yılında ise Tarsus’ta 50, Silifke’de 43, Toroslar’ da 6 üretici olmak üzere, toplam 99 üreticiye Organik Tarım Sertifikası verilmesi planlanıyor. Proje dâhilinde üreticilere, 125 kilogram organik gübre verilmesi de hedefleniyor.