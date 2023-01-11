İnegöl Spor Lisesi Müdürlüğünden emekli olan Orhan Atan’ın gazetemiz futbol köşe yazarlığındaki 30. yılını pasta keserek kutladık.

Milli Eğitim’de 28 Şubat 1980 tarihinde İnegöl Lisesinde Matematik Öğretmeni olarak ilk göreve başlayan ve 1,5 yıl görev yaptıktan sonra 12 Eylül’ün rotasyonu ile Sakarya’ya atanarak Sakarya’da 2 yıl öğretmenlik ve 3 yıl müdür vekilliği ile başlayan Okul Müdürlüğü görevine Karacabey’de 6 yıl, İnegöl Cerrah Orta Okulunda 1 yıl, Ticaret Meslek Lisesinde 18 yıl, Yenice Öztarhanlar ÇPL’de 6 ay, İnegöl Anadolu Lisesinde 4 yıl, Fatih İlköğretim Okulunda 4 ay ve İnegöl Spor lisesinin İlk Müdürü olarak 8 yıl olmak üzere yaklaşık 40 yıl müdür olarak görev yaptıktan sonra 2 Ocak 2023 tarihinde Milli Eğitime 42 yıl 6 aylık görevini sonlandırarak İnegöl Spor Lisesi Müdürlüğünden emekli olan Orhan Atan bu görevleri sürecinde Karasuda çalıştığı 1 Orta okul, 1 Lojman, Karacabey’de 1 İlköğretim okulu ve 2 lojman, İnegöl Ticaret Lisesi binasını 1994 yılında 4 ay gibi bir sürede yapılıp hizmete açılmasında, 1999 depreminden sonra hasar görmesi nedeniyle yıkılıp sıfırdan güçlendirerek ve 1 yıl gibi çok kısa bir sürede yeniden hizmete açılmasında, İnegöl Spor Lisesinin yerine İnegöl Naire Çikayeva Anadolu Lisesinin planlanmasından açılışına kadar Okul müdürü olarak görev yaptığı, kampüste açılan İnegöl Spor Lisesi ile yer değiştirerek, İnegöl’e taşınmasında Ticaret Meslek Lisesi binasına taşındıktan sonra zemin kata 2 Jimnastik ve 1 kondisyon salonu açılmasında, görev yaptığı süre içerisinde 12 branşta okul spor faaliyetlerine katılarak ilçe, il, ulusal ve uluslararası 200 yakın kupa ve madalya kazanılmasında, emekli olacağı son 6 ayda Okul Spor Müsabaka ve yarışmalarında Kız-Erkek Kros takımları Bursa 1.cisi olarak, Erkek Voleybol takımı Bursa 3.cüsü olarak, Kız futsal takımı Bursa şampiyonu olarak, Erkek hentbol takımı Bursa 2.cisi olarak, Erkek Futbol takımı Bursa 2.cisi olarak Bursa’yı bölge gruplarında temsil etmeye hak kazanan takımlara müdür atanıncaya kadar yerine vekalet Edecek Müdür yardımcısına devrederken, bu icraatlarda bu okullarda Okul Müdürü olarak görev yaptığını belirtti.

Atan, “42 yıl 6 aylık görev süremde bana ve okuluma yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen kişi-kamu ve kuruluşlara teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Milli eğitim camiasına sağlık ve huzur dolu hayırlı görevler diliyorum. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır”.

İnegöl Spor Lisesinden emekli olan köşe yazarımız Orhan Atan ile birlikte gazetemizdeki 30 yılını ve emekliliğini pasta keserek kutladık.

Orhan Atan 1992 tarihinde İnegöl’e atandıktan sonra geçtiğimiz günlerde vefat eden duayen gazeteci Kadri Cinkarataş ile İnegöl Gazetesinde başladığı futbol köşe yazarlığına İnegöl Gazetesinin Yıldırım Gazetesi ile birleşmesinden sonra Kadri Cinkarataş ile birlikte Yıldırım Gazetesine gelerek bu gazetede İnegölspor’umuzu ve Amatör takımlarımızla ilgili köşe yazılarına devam etti.

Atan, “Emekliliğimi ve bu gazetedeki 30 yılımı tamamlamam nedeniyle gazetedeki 30 yıllık dost ve kardeşlerim Nevzat ve Fahri ile pasta ikramımı keserek kutladık. Beni köşe yazarlığına ikna eden ve birlikte bana saygı ve sevgisini hiç aksatmayan sevgili Kadri Cinkarataş’a Allah rahmet eylesin diyor, mekanı cennet olsun inşallah. Ayrıca Yıldırım Gazetesinde büyük bir uyum ile çalıştığımız gazete sahipleri ve 30 yıldan buyana birlikte güzel dostluklar yaşadığım tüm gazete personeline teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur ve başarı dolu iyi yayınlar diliyorum” dedi.