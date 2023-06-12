Kocaeli'de 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinin finalinde Yusufcan Zeybek’i yenen Orhan Okulu Başpehlivan olarak Altınkemer’in sahibi olduKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin final müsabakaları kıyasıya rekabete sahne oldu. Güreşlerin finalinde her ikisi Antalya ilinden katılan Orhan Okulu ve Yusufcan Zeybek mücadele etti. Final mücadelesinde galip gelen Orhan Okulu 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu.

Yağlı güreşler kapsamında yapılan müsabakalarda Ali Gürbüz İsmail Koç’u, Orhan Okulu Recep Taslak’ı, Yusufcan Zeybek Nedim Gürel’i, Hüseyin Gümüşalan İsmail Balaban’ı yendi. Yarı final için yapılan kura çekiminde eşleşen Yusufcan Zeybek Hüseyin Gümüşalan’ı, Orhan Okulu Ali Gürbüz yenerek finale adlarını yazdırdılar.

Uzun ve zorlu final müsabakasında Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek’e üstün gelerek Altınkemer’in sahibi oldu. Gerçekleştirilen ödül törenin de Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan madalya ve kupalarını, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’in elinden aldı. Sekapark Yağlı Güreşlerinde birinci olan Orhan Okulu’ya, 180 bin TL değerindeki Altınkemer’i ve 100 gram altın hediyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve bul yıl ki Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin adına düzenlenen Kadir Birlik tarafından birlikte verildi.