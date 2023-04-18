Orhaneli Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık kapı bırakmıyor. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bu yıl hem ilçe halkını hem de ilçede misafir ettikleri depremzede vatandaşları unutmadı.

Her gün bir mahallede düzenlenen iftar programı ve akabinde başka bir mahallede teravih programları ile vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Aykurt; Ramazan programlarının arasına depremzedeler ile iftarı ekledi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Adayı İrfan Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve çok sayıda depremzede de iftar programına katılım sağladı.

Depremzedeler ile tek tek ilgilenen ve sohbette bulunan Aykurt; "Tarihte ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketi tüm Türkiye olarak yaşadık. Bu mübarek günde duamız şudur ki Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Teselliyi, sabretmeyi ve şükür dualarıyla ellerimizi açmayı acı bir tecrübe neticesinde öğrendik. Yaşadığımız felaketin üzerinden neredeyse 2,5 ay geçti. İlk andan itibaren çabamız Orhaneli’mizde depremzede kardeşlerimizin yuvalarında hissetmesi içindi.” diye konuştu.