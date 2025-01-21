Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Orkun Gazioğlu, oturumun açılışında Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına dikkat çekerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabır ve başsağlığı diledi.

2025'in ikinci Büyükşehir Belediye meclis toplantısında, Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Orhaneli Termik Santralinde incelemeler yapılması ile ilgili raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Ne olmuştu?

Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde yer alan Orhaneli Termik Santrali Kömür İşletmesi'nde gerçekleşen patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise konu ile ilgili “Birinci sınıf gayrisıhhi müessese olan bu işletmenin ruhsatlandırma işlemleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Göreve geldikten sonra bu ve benzeri işletmeleri takibe alan Büyükşehir yönetimimiz, Orhaneli Termik Santrali'ni ruhsat şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle iki kez mühürlemiş ve mühür fekki nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak tüm bu işlemlere rağmen işletme faaliyetlerine devam etmiştir.” dedi.