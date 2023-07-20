Deprem yönetmeliğine uygun olmayan Orhaneli Hükümet Konağı, yıkılarak yerine yenisi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından Orhaneli’ye yapılması planlanan Hükümet Konağı, Bursa Valiliği tarafından ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yer teslimini firma yetkililerine yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Düzenli yapılan rutin kontroller sonucu binamızın kullanıma devam edilmesinin uygun görülmedi. Muhtemel bir afet durumunda ise sıkıntılı bir sürecin bizleri beklediğini anlamış durumdayız. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığına yaptığımız proje başvurusu ile ilçemizde oluşturacağımız bu kamu yerleşkesi ile valilik bünyesindeki kurumları tek bir çatı altında toplamış olacağız. Vatandaşların kurumsal işleri için bir kolaylık sağlanmış olacak" dedi.

Toplamda 3 kattan oluşan bina inşaat alanı olarak 3 milyon 829 bin 19 metre kare olup günümüz deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarımı yapılan bina fore kazık sistemi üzerine inşa edilecek. İçerisinde kaymakamlık binası, nüfus müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, tapu ve kadastro müdürlüğü gibi birimleri barındıran Hükümet Konağı’nın 400 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.