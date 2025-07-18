ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınır ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satış ihaleleri tablolarda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi Encümeni toplantı odasında yapılacaktır. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ/

AÇIKLAMA YÜZ ÖLÇÜMÜ İHALE TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 BAYIRKÖY 158 6 TARLA 1.422,03 m² 462.159,75 13.864,79 30.07.2025 13:30 2 DUTLUCA 158 17 ARSA 64,12 m² 224.420,00 6.732,60 30.07.2025 13:35 3 HÜRRİYET 561 3 ARSA 188,25 m² 1.788.375,00 53.651,25 30.07.2025 13:40 4 HÜRRİYET 1053 5 ARSA 193,62 m² 1.742.580,00 52.277,40 30.07.2025 13:45 5 HÜRRİYET 570 2 ARSA 203,05 m² 1.725.925,00 51.777,75 30.07.2025 13:50 6 HÜRRİYET 572 10 ARSA 116,80 m² 1.226.400,00 36.792,00 30.07.2025 13:55 7 MAHMUDİYE 119 19 TARLA 1.791,84 m² 537.552,00 16.126,56 30.07.2025 14:00 8 MAHMUDİYE 103 151 TARLA 2.325,28 m² 744.089,60 22.322,69 30.07.2025 14:05 9 MAHMUDİYE 103 156 TARLA 4.370,97 m² 1.398.710,40 41.961,31 30.07.2025 14:10 10 MAHMUDİYE 103 256 TARLA 5.557,61 m² 1.778.435,20 53.353,06 30.07.2025 14:15 11 MAHMUDİYE 119 82 TARLA 1.295,97 m² 388.791,00 11.663,73 30.07.2025 14:20 12 MAHMUDİYE 119 128 TARLA 2.540,21 m² 762.063,00 22.861,89 30.07.2025 14:25 13 ÖRNEKKÖY 115 39 TARLA 2.154,00 m² 2.369.400,00 71.082,00 30.07.2025 14:30 14 PAŞAPINAR 471 ZEYTİNLİK 1.400,00 m² 2.100.000,00 63.000,00 30.07.2025 14:35 15 ÜREĞİL 698 ZEYTİNLİK 1.300,00 m² 845.000,00 25.350,00 30.07.2025 14:40 16 ÜREĞİL 1464 ZEYTİNLİK 1.862,00 m² 1.582.700,00 47.481,00 30.07.2025 14:45 17 YENİSÖLÖZ 222 94 KESTANELİK 2.771,75 m² 2.217.400,00 66.522,00 30.07.2025 14:50 18 YENİSÖLÖZ 264 761 KESTANELİK 2.074,33 m² 1.866.897,00 56.006,91 30.07.2025 14:55 19 GEDELEK 807 84 ZEYTİNLİK 4.092,67 m² 2.250.968,50 67.529,06 30.07.2025 15:00 20 KERAMET 126 2 TARLA 3.827,61 m² 3.062.088,00 91.862,64 30.07.2025 15:05 21 KARSAK 153 179 TARLA 3.608,54 m² 1.262.989,00 37.889,67 30.07.2025 15:10 22 KARSAK 153 210 TARLA 7.642,41 m² 2.445.571,20 73.367,14 30.07.2025 15:15 23 GEMİÇ 115 73 ZEYTİNLİK 1.009,73 m² 626.032,60 18.780,98 30.07.2025 15:20 24 HECELER 112 28 ZEYTİNLİK 1.377,32 m² 1.129.402,40 33.882,07 30.07.2025 15:25 25 HECELER 113 71 ZEYTİNLİK 1.351,97 m² 1.176.213,90 35.286,42 30.07.2025 15:30 26 KARSAK 175 57 TARLA 35.262,10 m² 12.341.735,00 370.252,05 30.07.2025 15:35 27 KERAMET 101 272 TARLA 13.956,94 m² 3.907.943,20 117.238,30 30.07.2025 15:40 28 KERAMET 101 273 TARLA 6.398,85 m² 1.791.678,00 53.750,34 30.07.2025 15:45 29 KERAMET 148 9 TARLA 3.902,82 m² 1.170.846,00 35.125,38 30.07.2025 15:50 30 GEDELEK 752 1 TARLA 7.470,53 m² 2.614.685,50 78.440,57 30.07.2025 15:55 31 GEDELEK 753 1 TARLA 1.025,37 m² 410.148,00 12.304,44 30.07.2025 16:00 32 GEDELEK 754 1 TARLA 5.232,56 m² 1.674.419,20 50.232,58 30.07.2025 16:05 33 GEDELEK 755 1 TARLA 8.425,95 m² 2.359.266,00 70.777,98 30.07.2025 16:10 34 YENİKÖY 888 2 ARSA 2.646,02 m² 19.845.150,00 595.354,50 30.07.2025 16:15 35 KERAMET 142 1 TARLA 7.416,24 m² 2.224.872,00 66.746,16 30.07.2025 16:20 36 CAMİKEBİR 274 6 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,

16,17,18,19,20,

21,22, 23,24,25 NOLU BÜROLAR VE 26 NOLU ÇOK AMAÇLI SALON - 47.757.000,00 1.432.710,00 30.07.2025 16:25

13.01.2025 tarihinde trafikten çekilen taşınır/araçlara ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.



Marka





Cinsi Tipi



Model Yılı

Şasi No



Tescil Plaka No



Ruhsat Yakıt Cinsi



Silindir Hacmi cm³



Motor Gücü (Kw)



KDV Oranı

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)



İhale Tarihi

İhale Saati Tofaş Fiat



Otomobil Şahin 2001

NM4131B0001319680



16 VA 511



Benzin-lpg



1.581



55.1



% 1 125.495,05 (KDV hariç) 3.764,85



30.07.2025 16:30 Tofaş Fiat



Otomobil Doğan 2000 NM4131B0001287144

16 VA 811

Benzin-lpg



1.581



70,5



%1 137.376,24 (KDV hariç) 4.121,28



30.07.2025 16:35

Tablolardaki taşınır/taşınmaz satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

Taşınmaz satışları Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

Taşınır satışlarının ihale tahmini bedelleri KDV hariçtir. Taşınır satışları sonucunda oluşabilecek teslim ve nakil masrafları, aracın devir ve tescil masrafları ihaleden veya satış işleminden kaynaklanacak KDV ve her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer tüm giderler alıcıya aittir.

İhaleye konu taşınırların/araçların trafik kayıtları ile araçlar üzerindeki motor, şase vb. bilgi ve numaraların farklı olması halinde araçlar üzerindeki numara ve bilgiler geçerlidir.

Satışa konu taşınır/araçlar Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde idare personeli nezaretinde görülebilir. İhaleye katılacaklar İdare tarafından düzenlenen araç görme belgelerini imzalayarak teklifleri kapsamında sunmak zorundadır.

Satışa konu 16 VA 511 plakalı aracın zorunlu muayene tarihi 01.08.2017 olup muayene ücreti 2.620,80 TL, gecikme ücreti 12.448,80 TL, toplam muayene tutarı nakit ücret olarak 02.07.2025 tarihi itibariyle 15.069,60 TL’dir. Gecikme bedeli tutarı aracın muayeneye geldiği tarih itibariyle yeniden hesaplanacaktır. 16 VA 811 plakalı aracın zorunlu muayene tarihi 01.09.2005 olup muayene ücreti 2.620,80 TL, gecikme ücreti 31.187,52 TL, toplam muayene tutarı nakit ücret olarak 02.07.2025 tarihi itibariyle 33.808,32 TL’dir. Gecikme bedeli tutarı aracın muayeneye geldiği tarih itibariyle yeniden hesaplanacaktır.

Satışa konu taşınır/araçların muayene, gecikme ve bunlardan doğacak tüm güncel ücretler alıcıya aittir. Bu kapsamdaki borçlardan İdare sorumlu tutulamaz. Bu yükümlülüğün alıcıya ait olduğu ihaleye teklif vermekle peşinen kabul edilmiş sayılır.

İhale şartnameleri 1.400,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınır/taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

Taşınır/ taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 30.07.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 13:30’a kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ -İmza sirküleri (noter onaylı)

-İmza sirküleri (noter onaylı) -Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı) - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği - Ticaret sicil gazetesi - İkametgah -Araç görme belgesi (Taşınır/araçların satış ihalesine girecekler tarafından sunulacaktır) - Araç görme belgesi (Taşınır/araçların satış ihalesine girecekler tarafından sunulacaktır) - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge - Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)



