ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınır ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satış ihaleleri tablolarda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
- Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi Encümeni toplantı odasında yapılacaktır.
- İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|CİNSİ/
AÇIKLAMA
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|İHALE TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|BAYIRKÖY
|158
|6
|TARLA
|1.422,03 m²
|462.159,75
|13.864,79
|30.07.2025
|13:30
|2
|DUTLUCA
|158
|17
|ARSA
|64,12 m²
|224.420,00
|6.732,60
|30.07.2025
|13:35
|3
|HÜRRİYET
|561
|3
|ARSA
|188,25 m²
|1.788.375,00
|53.651,25
|30.07.2025
|13:40
|4
|HÜRRİYET
|1053
|5
|ARSA
|193,62 m²
|1.742.580,00
|52.277,40
|30.07.2025
|13:45
|5
|HÜRRİYET
|570
|2
|ARSA
|203,05 m²
|1.725.925,00
|51.777,75
|30.07.2025
|13:50
|6
|HÜRRİYET
|572
|10
|ARSA
|116,80 m²
|1.226.400,00
|36.792,00
|30.07.2025
|13:55
|7
|MAHMUDİYE
|119
|19
|TARLA
|1.791,84 m²
|537.552,00
|16.126,56
|30.07.2025
|14:00
|8
|MAHMUDİYE
|103
|151
|TARLA
|2.325,28 m²
|744.089,60
|22.322,69
|30.07.2025
|14:05
|9
|MAHMUDİYE
|103
|156
|TARLA
|4.370,97 m²
|1.398.710,40
|41.961,31
|30.07.2025
|14:10
|10
|MAHMUDİYE
|103
|256
|TARLA
|5.557,61 m²
|1.778.435,20
|53.353,06
|30.07.2025
|14:15
|11
|MAHMUDİYE
|119
|82
|TARLA
|1.295,97 m²
|388.791,00
|11.663,73
|30.07.2025
|14:20
|12
|MAHMUDİYE
|119
|128
|TARLA
|2.540,21 m²
|762.063,00
|22.861,89
|30.07.2025
|14:25
|13
|ÖRNEKKÖY
|115
|39
|TARLA
|2.154,00 m²
|2.369.400,00
|71.082,00
|30.07.2025
|14:30
|14
|PAŞAPINAR
|471
|ZEYTİNLİK
|1.400,00 m²
|2.100.000,00
|63.000,00
|30.07.2025
|14:35
|15
|ÜREĞİL
|698
|ZEYTİNLİK
|1.300,00 m²
|845.000,00
|25.350,00
|30.07.2025
|14:40
|16
|ÜREĞİL
|1464
|ZEYTİNLİK
|1.862,00 m²
|1.582.700,00
|47.481,00
|30.07.2025
|14:45
|17
|YENİSÖLÖZ
|222
|94
|KESTANELİK
|2.771,75 m²
|2.217.400,00
|66.522,00
|30.07.2025
|14:50
|18
|YENİSÖLÖZ
|264
|761
|KESTANELİK
|2.074,33 m²
|1.866.897,00
|56.006,91
|30.07.2025
|14:55
|19
|GEDELEK
|807
|84
|ZEYTİNLİK
|4.092,67 m²
|2.250.968,50
|67.529,06
|30.07.2025
|15:00
|20
|KERAMET
|126
|2
|TARLA
|3.827,61 m²
|3.062.088,00
|91.862,64
|30.07.2025
|15:05
|21
|KARSAK
|153
|179
|TARLA
|3.608,54 m²
|1.262.989,00
|37.889,67
|30.07.2025
|15:10
|22
|KARSAK
|153
|210
|TARLA
|7.642,41 m²
|2.445.571,20
|73.367,14
|30.07.2025
|15:15
|23
|GEMİÇ
|115
|73
|ZEYTİNLİK
|1.009,73 m²
|626.032,60
|18.780,98
|30.07.2025
|15:20
|24
|HECELER
|112
|28
|ZEYTİNLİK
|1.377,32 m²
|1.129.402,40
|33.882,07
|30.07.2025
|15:25
|25
|HECELER
|113
|71
|ZEYTİNLİK
|1.351,97 m²
|1.176.213,90
|35.286,42
|30.07.2025
|15:30
|26
|KARSAK
|175
|57
|TARLA
|35.262,10 m²
|12.341.735,00
|370.252,05
|30.07.2025
|15:35
|27
|KERAMET
|101
|272
|TARLA
|13.956,94 m²
|3.907.943,20
|117.238,30
|30.07.2025
|15:40
|28
|KERAMET
|101
|273
|TARLA
|6.398,85 m²
|1.791.678,00
|53.750,34
|30.07.2025
|15:45
|29
|KERAMET
|148
|9
|TARLA
|3.902,82 m²
|1.170.846,00
|35.125,38
|30.07.2025
|15:50
|30
|GEDELEK
|752
|1
|TARLA
|7.470,53 m²
|2.614.685,50
|78.440,57
|30.07.2025
|15:55
|31
|GEDELEK
|753
|1
|TARLA
|1.025,37 m²
|410.148,00
|12.304,44
|30.07.2025
|16:00
|32
|GEDELEK
|754
|1
|TARLA
|5.232,56 m²
|1.674.419,20
|50.232,58
|30.07.2025
|16:05
|33
|GEDELEK
|755
|1
|TARLA
|8.425,95 m²
|2.359.266,00
|70.777,98
|30.07.2025
|16:10
|34
|YENİKÖY
|888
|2
|ARSA
|2.646,02 m²
|19.845.150,00
|595.354,50
|30.07.2025
|16:15
|35
|KERAMET
|142
|1
|TARLA
|7.416,24 m²
|2.224.872,00
|66.746,16
|30.07.2025
|16:20
|36
|CAMİKEBİR
|274
|6
|6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22, 23,24,25 NOLU BÜROLAR VE 26 NOLU ÇOK AMAÇLI SALON
|-
|47.757.000,00
|1.432.710,00
|30.07.2025
|16:25
13.01.2025 tarihinde trafikten çekilen taşınır/araçlara ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
|
Marka
|
Cinsi
|Tipi
|
Model Yılı
|Şasi No
|
Tescil Plaka No
|
Ruhsat Yakıt Cinsi
|
Silindir Hacmi cm³
|
Motor Gücü (Kw)
|
KDV Oranı
|
Tahmini Bedel (TL)
|
Geçici Teminat (TL)
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|Tofaş Fiat
|
Otomobil
|Şahin
|2001
|
NM4131B0001319680
|
16 VA 511
|
Benzin-lpg
|
1.581
|
55.1
|
% 1
|125.495,05 (KDV hariç)
|3.764,85
|
30.07.2025
|16:30
|Tofaş Fiat
|
Otomobil
|Doğan
|2000
|NM4131B0001287144
|
16 VA 811
|
Benzin-lpg
|
1.581
|
70,5
|
%1
|137.376,24 (KDV hariç)
|4.121,28
|
30.07.2025
|16:35
Tablolardaki taşınır/taşınmaz satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
Taşınmaz satışları Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.
- Taşınır satışlarının ihale tahmini bedelleri KDV hariçtir. Taşınır satışları sonucunda oluşabilecek teslim ve nakil masrafları, aracın devir ve tescil masrafları ihaleden veya satış işleminden kaynaklanacak KDV ve her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer tüm giderler alıcıya aittir.
İhaleye konu taşınırların/araçların trafik kayıtları ile araçlar üzerindeki motor, şase vb. bilgi ve numaraların farklı olması halinde araçlar üzerindeki numara ve bilgiler geçerlidir.
- Satışa konu taşınır/araçlar Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde idare personeli nezaretinde görülebilir. İhaleye katılacaklar İdare tarafından düzenlenen araç görme belgelerini imzalayarak teklifleri kapsamında sunmak zorundadır.
Satışa konu 16 VA 511 plakalı aracın zorunlu muayene tarihi 01.08.2017 olup muayene ücreti 2.620,80 TL, gecikme ücreti 12.448,80 TL, toplam muayene tutarı nakit ücret olarak 02.07.2025 tarihi itibariyle 15.069,60 TL’dir. Gecikme bedeli tutarı aracın muayeneye geldiği tarih itibariyle yeniden hesaplanacaktır. 16 VA 811 plakalı aracın zorunlu muayene tarihi 01.09.2005 olup muayene ücreti 2.620,80 TL, gecikme ücreti 31.187,52 TL, toplam muayene tutarı nakit ücret olarak 02.07.2025 tarihi itibariyle 33.808,32 TL’dir. Gecikme bedeli tutarı aracın muayeneye geldiği tarih itibariyle yeniden hesaplanacaktır.
Satışa konu taşınır/araçların muayene, gecikme ve bunlardan doğacak tüm güncel ücretler alıcıya aittir. Bu kapsamdaki borçlardan İdare sorumlu tutulamaz. Bu yükümlülüğün alıcıya ait olduğu ihaleye teklif vermekle peşinen kabul edilmiş sayılır.
İhale şartnameleri 1.400,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
- Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınır/taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.
Taşınır/ taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 30.07.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 13:30’a kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
|TÜZEL KİŞİ
|GERÇEK KİŞİ
|-İmza sirküleri (noter onaylı)
|
-İmza sirküleri (noter onaylı)
|-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
|
- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
|- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri
|- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri
|- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
|- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
|- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
|- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
|- Ticaret sicil gazetesi
|- İkametgah
|-Araç görme belgesi (Taşınır/araçların satış ihalesine girecekler tarafından sunulacaktır)
|- Araç görme belgesi (Taşınır/araçların satış ihalesine girecekler tarafından sunulacaktır)
|- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
|- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
|- Şartname alındı makbuzu
|- Şartname alındı makbuzu
|- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)
|- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)