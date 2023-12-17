Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikler çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz Sürücüsü belirlenemeyen 16 KLE 63 Plakalı motosiklet, caddeden sola dönüş yapan Ferhat Ö.(27) yönetimindeki 55 AKD 210 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Onur Ö.(21) ile motosikletin arkasındaki yolcu Yüksel C.(23) yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaya olarak kaçtı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.