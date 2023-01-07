Orhaniyespor son dakikada 3 puanı kaptı

Süper Amatör Lig temsilcimiz Orhaniyespor, sahasında grubun lideri İznikspor’u 2-1 yendi.

Süper Amatör Lig temsilcisi Orhaniyespor bugün saat 15.00’da Mesudiye sahasında lider İznikspor’u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın ikinci yarısı kıran kırana geçti.

İkinci yarının 52. Dakikasında konuk ekip Mustafa’nın attığı goller 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra taraftarlarının baskısıyla oyuna ağırlığını koyan Orhaniyespor müsabakanın 87. Dakikasında Okan’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın hakemi 10 dakika uzatma vermesinin ardından Orhaniyespor oyunu rakip sahaya yıktı.

Müsabakanın son dakikasında kazanılan penaltıyı Okan gole çevirerek öne geçmeyi başardı.

Gol sonrası rakip takım teknik heyeti ve oyuncuları uzun süre hakem itiraz etsede sonuç değişmedi.

PANKARTLARI ALDILAR

Ligin ilk yarısında İznik’te Orhaniyespor taraftarlarına yapılanlar sonrası dün gece Orhaniye taraftarları İznik stadına giderek rakip takımın stattan pankartlarını alıp bugün müsabakanın oynandığı sahada ters bir şekilde astılar.