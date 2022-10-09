Orhaniye'de kavga 3 yaralı

Orhaniye Mahallesinde meydana gelen kavga da 3 kişi darp edilerek yaralandı.

Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Özkan K. ile karşılaşan Fırat D. ve Murat D. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga bir anda büyüdü. Olay yerine çok sayıda 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavga sonucu olaya karışan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.