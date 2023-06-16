Orhaniye Kadın Voleybol takımı ile Ortakçı ailesi isim anlaşmasını imzaladı. Orhaniyespor Voleybol takımı bu sezon 2.ligde Ortakçı Orhaniye Voleybol olarak ligde mücadele edecek.

İnegöl’de spora ve sporculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Ortakçı ailesi, Orhaniye Kadın Voleybol takımı ile isim anlaşması imzaladı.

Anlaşmada Ortakçı ailesi adına konuşan Umut Ortakçı “Orhaniye Voleybol yaptığı atılımla geçen sezon adından söz ettirdi. Kız çocuklarının salon sporlarına ilgisini arttırmak için İnegöl’de önemli bir yatırımda bulundular. Bizde İnegöl’de böylesine önemli bir projede paydaş olmak istedik. Ortakçı ailesi olarak Orhaniye kadın voleybol takımının isim sponsorluğuna talip olduk. Anlaşmanın iki taraf için şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Orhaniye Kadın Voleybol takımı başkanı Bedri Boyrat ise “Geçtiğimiz sezon 1.ligin kapısından geri dönerken bu sene bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yönetim bir yandan transferlere devam ederken bir yandan da İnegöl’de voleybolun yaygınlaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Ortakçı ailesi ile isim sponsorluğu anlaşmasını gerçekleştiriyoruz. Bu sezon liglere Ortakçı Orhaniye ismi ile katılım sağlayacağız. Katkılarından dolayı Ortakçı ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Anlaşmada Ortakçı ailesinden, Alican, Ahmet, Bertan, Sinan Ortakçı’da bulundu.