Yeni sezonda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan ve sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Orhaniyespor, kendi sahasında oynadığı ilk hazırlık maçında İnegöl Mobilyaspor’u 1-0 yendi.

Orhaniyespor’a galibiyeti getiren gölü 10. dakikada İbrahim Genç kaydetti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Orhaniyespor Teknik Direktörü Köksal Demiral, “Takımımız yeni bir takım. Bu sezon Süper amatör kümede oynayacağımız için çok oyuncu katıldı. Çocuklar daha yeni yeni birbirlerine alışıyorlar, tanıyorlar. İlk maçımız olduğu için biraz bocaladık ama takımımızın durumunu biliyoruz. Çocukların kalitesini biliyoruz. Hepsi değerli oyuncular. İlerdeki maçlarda daha iyi olacaklarına inanıyorum. Taraftarlarımız sezona iyi bir takım görecekler. Belki ilerleyen dönemlerde aramıza yeni katılan bazı oyuncular olacak. Çünkü bugün sakat 2 oyuncumuz vardı. Onları çok kullanmak istemedik. Ama takımdan genel itibariyle memnunum. Cuma günü sahamızda İstanbul BAL Ligi ekiplerinden Haliçspor’la ve Pazar günü İnegöl Doğanspor’la bir hazırlık maçımız olacak“ ifadelerini kullandı.