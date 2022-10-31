BAŞARI SİGORTA ORHANİYESPOR:3 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AYVALIKSPOR:0
Voleybol 2.Lig 9. Grupta mücadele eden Başarı Sigorta Orhaniyespor, Yeniceköy Spor Salonu’nda ağırladığı Bahçeşehir Koleji Ayvalıkspor’u 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
Salon: Yeniceköy
Hakemler: Bülent Öztürk, Büşranur Mumcu
Başarı Sigorta Orhaniyespor: Dilara Aydın, Tuğçe Darıcalı, Buse Doğan, Yasemin Sezer, Sevgi Özdemir, Tuğçe Dalar (Merve Ergün, Beren Yurtsever, Ece Ateş, Nilay Yurdseven)
Bahçeşehir Koleji Ayvalıkspor: Mısra Altınöz, Nazar Uzun, Hilal Barışık, Elül Aytaç, Fatmanur Öter, Belkız Bayri ( Seher Tapanlar, İrem Pala, Yağmur Koldagüç, İrem Bora, Almino Doğan)
Setler: (25-23, 25-19, 25-22)
Süre: 69 dakika (25, 21, 23 )