Orhaniyespor, Süper Amatör Ligi yeni sezonundaki ilk maçında İznikspor’a 5-1 yenildi. Oyuncularını sahada tanıyamadığını söyleyen Orhaniyespor Teknik Direktörü Köksal Demiral rakip takımı tebrik ederek, böyle bir mağlubiyet beklemediklerini söyledi.

Futbolcularını sahada tanıyamadığını söyleyen Teknik Direktör Demiral: “Bugün böyle bir sonuç beklemiyorduk. Böyle goller yemememiz lazım. Bakıyorsunuz defansın arkasına atılan toplarla gol oluyor. Belki hakem kaçırdı gibi, ofsayt pozisyonu var ya da yok tartışılır ama o bölgeye top düşmemesi lazım. Bizim oyuncularımızın oraya topu düşürmemesi lazım. Son yediğimiz golde rakip oyuncu en az 30 metre depar attı, geldi bizim oyuncularımız defans yapamadılar. Bugün çocuklar oyundan koptular. Oyuncularımı tanıyamadım. Ancak ilk maç bazı aksaklıklar, sıkıntılar yaşanabilir. Bugün sezona kötü başladık ama sonu iyi olsun.” Dedi.

Puan kaybını Gülbahçespor maçında telafi edeceklerini söyleyen Orhaniyespor Basın Sözcüsü Cihan Unuak; “ Taraftarlarımız endişe etmesine gerek yok. Sezonun ilk maçlarında bu tür sonuçlar alınabiliyor. Yönetim kurulu olarak futbol takımımıza güvenimiz tam. Eksikliklerimizi giderip, kısa sürede gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Bu hafta sahamızda Gülbahçespor’u ağırlayacağız. Orhaniyespor, İznikspor maçında yaşadığı puan kaybını bu hafta telafi edecektir." diye konuştu.