Çanakkale’de, ‘Türkiye’nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi’ eğitim ve çalıştayı katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, 2023 yılı orman yangını sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirerek, “Bu sezon yaklaşık 70’e yakın hava aracımız olacak. Biz şu anda ormanlarımızı bir de İHA dediğimiz insansız hava araçlarıyla gözetliyoruz. Yaklaşık bundan 6 yıl önce bir iki araçta deneme maksatlı başlamıştık. Bu yıl artık bunu 8’e çıkardık” dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Çanakkale’de Türkiye’nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi’ eğitim ve çalıştayı katıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, 2023 yılı orman yangını sezonu öncesinde hazırlıklarını değerlendirdi. Hava araçları filosunu tekrar faaliyete geçirdiklerini, gelecek haftalarda da kendi hava araçları filosunu envantere dahil edeceklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, "Helikopterlerimiz uçaklarımız tanıtılacak. Bu tabii peyderpey yürüyecek bir süreç. Bunun yanında kiralık araçlarla, hava araçlarıyla, helikopter, uçaklarla hava gücümüzü kurduk. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Onun dışında da kara araçlarımızı, arazözlerimiz ve pikaplarımızla yeni filomuza 300 daha araç kattık. Bunları da yangın bölgelerimize dağıtımını yaptık. Personel eksiğimiz olan yerlerde işçi alımlarımız tamamladık. Onlar da görevlerine başladılar” dedi.

En az hasarla atlatılmak istedikleri bir sezon ümidinde olduklarını kaydeden Ateş, "İklim şartlarının, hava şartlarının lehimize olacağı, ormanlarımızın en az zarar göreceği bir sezon geçmesini temenni ediyoruz. Bu sezon yaklaşık 70’e yakın hava aracımız olacak. Bazıları kiralık olduğu için değişiyor. Yangına hassas bölgeler dediğimiz Hatay’dan Çanakkale, İstanbul’a kadar kıyı şeridinde konuşlanıyorlar. İçeride de Kütahya, Balıkesir Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi yerlerde de yangına hassas olan orman kısımlarının bulunduğu yerlerde de hava araçlarımız konuşlanmış olacaklar. Bir kısmı Mayıs ayında başlayacak, bir kısmı Haziranda başlayacak. Hassasiyetlerine göre riskli döneme göre bazısı da temmuz ayında göreve başlamış olacak hava araçları. Ama diğer ekiplerimiz bir Haziran’dan itibaren, 15 Mayıs’tan itibaren tüm ülke genelinde kara araçlarımız ve kara ekiplerimiz nöbet tutmaya başlayacaklar. Kulelerimiz 1 Mayıs’tan itibaren gözetleme yapacaklar. Tabii Türkiye’de bizim dünyada bir tek bizim uyguladığımız ve Amerika’da kısmen uygulanan bir çalışma. Biz şu anda ormanlarımızı bir de İHA dediğimiz insansız hava araçlarıyla gözetliyoruz yaklaşık bundan 6 yıl önce bir iki araçta deneme maksatlı başlamıştık. Bu yıl artık bunu 8’e çıkardık. Başarılı olduğunu gördük. Onunla tüm Türkiye’yi izliyoruz” diye konuştu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, İHA’ların çalışma yönteminin uzaktan ve en küçük bir duman görüldüğünde bile yakınlaştırma yöntemiyle koordinat vermesi olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın tüm bu önlemlere karşı tekrar dikkatli olmasını istiyoruz. Çıkan yangınların yüzde 98’i insan kaynaklı. Belki büyük bir bölümü kasıtlı değil ama ihmallerimiz bir piknik ateşi, işte tarlanın kenarında bir ateş yakalım, anız hasat sırasında bir çay demleyelim fikriyle yaşanıyor. Bunlar özellikle rüzgarlı havalarda karşımıza büyük sorunlar olarak çıkıyor. Dolayısıyla bunlara dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle rüzgarlı ve kuru havalarda açıkta ateş yakmamalarını özellikle rica ediyoruz. Bu doğal zenginliğimiz, yurdumuzun süsü olan ormanları biz söndürmek için her türlü donanıma sahibiz ama birlikte koruyabiliriz diyoruz. Birlikte başarabiliriz bunu. Hep beraber üzülmemiş oluruz. En son yaşadığımız deprem felaketinde olduğu gibi afetler var yeryüzünde. Doğasında var işin. Ama bu servetleri, bu doğayı korumak için akılla ve bilimle hareket edersek önceden tedbirlerimizi alabilirsek hep beraber başarırız. Ve en az hasarla atlatırız diye ümit ediyoruz.”