Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, 30 Ağustos 2023 tarihinde şehrimizde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Kütahya Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehit Murat Yıldırım’ın adının şehrimizdeki bir parkta yaşatılacağını ifade edince şehidimizin kızı Duru, okuluna yakın olduğu için Ağaçköy Mahallesi’ndeki parka babasının isminin verilmesini istedi.

Şehidin emanetinin isteğinin yerine getirileceğini belirten Başkan Işık ve eşi Fatma Işık, bir kez daha şehidin ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diledi.

Şehit Murat Yıldırım’ın ailesi, Başkanımız Işık’a, eşi Fatma Işık’a ve Kütahya Belediyesi'ne destekleri için teşekkürlerini iletti.