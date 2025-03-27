Orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, yangın anında yürütülecek mücadele çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığı "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı", Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, ilgili kurumlar orman yangınları konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Kocaeli’de çıkan orman yangınları, alınan tedbirler, mevcut araç ve ekipman kapasitesi ile yangın anında yürütülen mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca, muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, çıkan yangınların en kısa sürede en az zararla söndürülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

"Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, orman yangınlarıyla topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Orman bakımından zengin olan ilimizde, yaz aylarında yangın riskinin arttığı bu dönemde, orman yangınlarını önlemek ve muhtemel yangınları en az zararla atlatmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.