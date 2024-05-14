Balıkesir ve ilçelerinde 2023 yılında meydana gelen 71 orman yangınında 98,66 hektar yeşil alanın küle döndüğü belirtilirken son 2023 Ocak ayından bu yana Balıkesir ve ilçelerinde bin 705 mahallede aralarında arıcı, çoban, avcılarında olduğu 23 bin 41 kişiye yangınla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

Havalarının ısınması ve orman yangını sezonunun yaklaşmasıyla Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yapılan toplantıda, geniş ormanlık alana sahip Balıkesir’de yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler değerlendirildi. Ormanların korunması adına yapılacak çalışmalar ve muhtemel yangınlarda koordineli bir şekilde yürütülecek mücadele için yapılması gerekenler ele alındı.

Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran toplantıda; orman yangın istatistikleri, 2023 yılı orman ve kırsal alan yangınları, personel ile kara ve hava araçlarının durumu, 2024 yılı özellikle yaz ayları için yangın önleme çalışmaları, koordinasyon gerektiren konu başlıklarını içeren kapsamlı bir sunum yaptı.

2023 yılında toplamda 98,66 hektar alanda 71 orman yangını ve 432 kırsal alanda yangın yaşandığını aktaran Bölge Müdürü Kayıran, yangınlara müdahale süresinin 13.57 dakika olduğu bilgisini verdi. Orman yangınlarının çıkış sebepleri değerlendirildiğinde en büyük oranın ihmal ve dikkatsizliğe bağlı olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları kapsamında; 2023 yılında 903 kırsal mahallede 12 bin 855, 2024 yılında ise 802 kırsal mahallede 10 bin 186 vatandaş, avcı, arıcı ve çoban gibi kişilere verilen eğitimlerle etkili mücadelenin güçlendirildiği belirtildi.

Toplantının devamında orman yangınları ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirler, görev ve sorumluluklar ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu gerektirecek konular görüşüldü. Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunda geçtiğimiz yıl alınan ve uygulanan kararlara ilave alınacak kararlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Ustaoğlu 612 bin hektarlık alanıyla yüzde 50’si yeşil örtüyle kaplı Balıkesir’de alınacak tedbirlerle sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmeyi temenni ettiğini söyledi. Ustaoğlu, “Aldığı yoğun rüzgar ve düşük nem oranıyla yüksek yangın riski taşıyan İlimizde alacağımız önleyici tedbirler büyük önem arz ediyor. Yangınlara müdahalede İl olarak güzel bir altyapıya sahibiz. Geçtiğimiz yıl 13 dakika olan müdahale zamanımızı bu yıl daha da düşürmeyi hedefliyoruz. Alacağımız önleyici tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanması ve sıkı takibin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunun için tüm kurumlarımızla koordinasyon ve hızlı iletişim halinde olmalıyız. Duyarlılığın arttırılması için bilinçlendirme faaliyetleri aldığımız tedbirleri güçlendirecektir. Mücadelede gönüllü vatandaşlarımız da bizim en büyük destekçimiz. Bu sebeple teşvik edici yöntemlerle gönüllü vatandaş sayımızı arttırma gayretinde olmalıyız" şeklinde konuştu.