Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki tüm yaşlıların elinden tuttuğu YADEM birimi, Geyve Burhaniye'de kaybolduktan 2 gün sonra ormanda bulunan alzheimer hastası 95 yaşındaki YeksuneAkkavuk'ın hayatını, teslim ettiği takip cihazıyla güvene aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi, (YADEM) şehirdeki yaşlıların elinden tutmaya, onlara güvenli bir liman olmaya devam ediyor.

95 yaşındaki alzheimer hastası YeksuneAkkavuk, Geyve Burhaniye'de bir süre önce ortadan kaybolmuş ve 2 gün sonra ekipler tarafından ormanlık alanda sağlıklı şekilde bulunmuştu.

Devlet yetkililerinin ilgilendiği yaşlı kadının ziyaretine daha sonra YADEM saha ekipleri gitti. Sürekli olarak ortadan kaybolma durumuna karşı geliştirilen 'takip cihazını' tanıtan ekipler, ailenin ve yaşlı kadının güvenliği için cihazın montajını gerçekleştirdi.

YADEM MÜDAHALE ETTİ

Vücuduna sabitlenen cihaz sayesinde YADEM ekiplerinin anlık konum bilgisi aldığı ve durumuyla ilgil bilgi sahibi olduğu yaşlı kadın, eğer bir daha kaybolursa ekipler tarafından anında müdahale edilebilecek. Yaşlı kadının yakınları, Büyükşehir Belediyesi'ne ve özellikle YADEM ekiplerine teşekkür ederek hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

YADEM'den yapılan açıklamada, "Bir el, bir nefes ve bir sese muhtaç olan yaşlılarımız bugüne kadar en zor anlarda yanlarında hep YADEM'i buldu. Bundan sonra da şehrin dört bir köşesinde bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza ulaşmak içn gündüz-gece demeden çalışacağız. Geyve'de takip cihazıyla güvenli duruma kavuşturduğumuz Yeksune Teyzemiz gibi nicelerinin huzura kavuşması en büyük temennimiz" denildi.