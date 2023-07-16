Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor.

Yenişehir’in Kavaklı ve Karacaali mahallelerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere, ihbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan, helikopterle ise havadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ilçeye bağlı menteşe bölgesine doğru ilerliyor.