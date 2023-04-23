Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde Kocaeli İtfaiyesi, AFAD, AKUT ve Kızılay görevlileri afet farkındalığına dikkat çekiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri coşkuyla devam ediyor. Ormanya’da düzenlenen özel programda çocuklara yönelik bilgilendirme de yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi, AFAD, AKUT ve Kızılay görevlileri kendileri için ayrılan alanlarda çeşitli aktiviteler düzenliyor.

AFET FARKINDALIĞI VE DOĞAL YAŞAM

“Afet Farkındalığı ve Doğal Yaşam” alanında Kocaeli İtfaiyesi tarafından oluşturulan stantta çocuklar ve ebeveynleri Büyükşehir itfaiye araçları ile ekipmanlarını inceleme fırsatı buluyor. Yine Kocaeli İtfaiyesi tarafından hazırlanan parkurda çocuklar zorlu engelleri aşarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor. AFAD ve AKUT ekipleri tarafından hazırlanan alanda ise havai hat kurularak çocuklarla zipline yapma imkânı sunuldu. Ayrıca izci parkurunun yer aldığı alanda ayrıca doğada yaşam atölyesi de bulunuyor.

ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN KATILIM

Öte yandan Büyükşehir tarafından Ormanya’da düzenlenen 23 Nisan programına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ormanya’ya adeta akın eden aileler alandaki aktivitelere katılıyor. Kocaeli başta olmak üzere çevre illerden de Ormanya’ya gelen vatandaşlar keyifli bir bayram geçirmenin keyfini çıkarıyor.