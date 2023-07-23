Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Doğa Kocaeli” etkinlikleri kapsamında Ormanya’da macera dolu bir gece yürüyüşü düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Doğa ile bağların güçlendirilmesini amaçlayan Doğa Kocaeli etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğal yaşam alanı Ormanya’da gece yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte gece yürüyüş teknikleri hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. 50 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte öncü ve artçılar doğaseverlerin güvenliği için yürüyüşe eşlik etti. 4 kilometre uzunluğundaki turuncu parkurda düzenlenen gece yürüyüşünde katılımcılar macera dolu anlar yaşadı.

ADRENALİN DOLU GECE YÜRÜYÜŞÜ

Gecenin karanlığında tek sıra halinde gerçekleşen yürüyüşte, gece yürüyüş teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak rota üzerinde ilerlendi. Yaban hayvanlarının izleri ve Ormanya’da yaşayan baykuş türleri arasında bulunan Alaca baykuş gözlemlendi.

Gözlem etkinliğinin öncesinde Ormanya’nın önemli bir projesinden bahsedildi. 4 yıldır devam eden projede yarasaların biyomücadelede önemli bir rol oynadıklarını Veteriner Hekim Muhammet Nalkıran tarafından doğaseverlere aktarıldı. Türkiye ve Ormanya’da görülen yarasalardan bahsedilirken Ormanya’da en sık görülen 2 türün sesi kaydedilerek doğaseverlere dinletildi.

TAKIM YILDIZLARI VE GEZEGENLER

Ormanya’da ikincisi gerçekleştirilen gökyüzü gözlem etkinliğinde doğaseverlere gökyüzü hakkında bilgiler anlattı. ‘Gökyüzünde gördüğümüz yıldızları gezegenlerden nasıl ayırabiliriz? Meteor Yağmuru nasıl gerçekleşir?’ gibi soruların da cevaplandığı etkinlikte, karanlık bir noktada bir araya gelen doğaseverler gece yarısından sonra görülen meteorları ve takım yıldızlarını hayranlıkla izledi.