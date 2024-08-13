Ormanya'da Yeşil Koltuk Söyleşilerinin bu haftaki konusu "Böceklerin Gizemli Dünyası" oldu. Etkinlikte "Böcek Doktoru" olarak tanınan Dr. Fatih Dikmen çarpıcı bilgiler sunduKOCAELİ (İGFA) - Ormanya'da düzenlenen Yeşil Koltuk Söyleşilerinin ikincisi, doğa ve çevre konularına ilgi duyan doğaseverleri bir araya getirdi. Bu haftaki etkinliğin konuğu "Böcek Doktoru" olarak tanınan Dr. Fatih Dikmen oldu. Dr. Dikmen, böceklerin yaşamımızdaki ve doğadaki kritik rolü üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi boyunca doğaseverler, böceklerin biyolojik çeşitlilikteki yerini ve ekosistemlerin sağlıklı işleyişindeki önemini derinlemesine öğrenme fırsatı buldu. Dr. Dikmen'in etkileyici konuşması, böceklerin gizemli dünyasına dair birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Düzce, Kocaeli, İstanbul gibi çevre illerin de katılımıyla gerçekleşen söyleşide yaklaşık 150 doğasever, Ormanya Orman Kütüphanesinde buluştu.

BÖCEKLERİN EKOSİSTEMDEKİ ROLÜ

Söyleşide, böceklerin ekosistem hizmetlerindeki kritik rollerine dair detaylı bilgiler paylaşan Dr. Dikmen, polinasyon, organik madde döngüsü ve toprak sağlığı gibi konularda böceklerin oynadığı hayati rolleri vurguladı. Özellikle arıların ve kelebeklerin, bitkilerin polinasyon sürecindeki katkıları, doğadaki bitki çeşitliliğinin sürdürülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Doğaseverler, bu ekosistem hizmetlerinin, böceklerin çevresel dengenin korunmasındaki kritik görevlerini nasıl yerine getirdiğini öğrenirken büyük bir şaşkınlık yaşadı.

TARIM VE BÖCEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dr. Fatih Dikmen, belirli böcek türlerinin tarım üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Zararlı böceklerin tarım ürünlerine verdiği zararlar ve bu zararlılarla mücadele yöntemleri üzerinde durulurken, aynı zamanda yararlı böceklerin tarımsal verimliliğe olan katkıları da tartışıldı. Söyleşide, bu dengeyi korumanın önemi ve böceklerin tarımsal ekosistemlerdeki rolleri detaylı bir şekilde ele alındı. Doğaseverler, böceklerin sadece zararlı değil, aynı zamanda ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olduklarını anladıkça büyük bir hayranlık duydu.

YEŞİL KOLTUK SÖYLEŞİLERİ NEDİR?

Yeşil Koltuk Söyleşileri; Ormanya Orman Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen doğa, çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir etkinlik serisidir. Bu söyleşiler, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilir ve katılımcılara çevre ile ilgili çeşitli konularda bilgi aktarımı yapılması sağlanır. Katılımcılar, sunumların ardından soru-cevap bölümleriyle merak ettikleri konuları uzmanlara sorma fırsatı bulur. Bu interaktif format, katılımcıların etkinliğe aktif olarak katılmalarını ve çevre konularında daha derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar. Etkinlik hakkında detaylı bilgilere Ormanya sosyal medya hesapları ve 0262 331 6611 numaralı telefondan ulaşılabilir.