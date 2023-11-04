CHP 38. Olağan Kurultayı'nda konuşan Örsan Öymen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"2019 seçimlerini zafer olarak ilan edemeyiz. 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3'ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? CHP sağa kaymıştır. Genel Başkan, solu hayırseverlik sanıyor. Sol düzeni değiştirmektir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz."

Örsan Öymen konuşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Öymen'in açıklaması şöyle;

"KAMUOYUNA DUYURU: CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların "yarışına"dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."