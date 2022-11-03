İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına yeniden seçilen Yavuz Uğurdağ’ı, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

ORTAK NOKTAMIZ MOBİLYA

Ziyarette konuşan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Yavuz Uğurdağ’ı tekrar seçildiği için kutlarken; “İnegöl’e yakışır bir seçim süreci oldu. İTSO’da tek liste ile gidilen ender seçimlerden biri oldu. Hayırlı olsun. Yeni yönetiminiz, yeni meclisiniz hayırlı işlere imza atsın inşallah. Biz İTSO ile MODEF yönetiminde beraberiz. Ortak noktamız mobilya. Sektörün gelişimi adına ne tür çalışmalar yapılabilir, İnegöl mobilyası daha fazla nasıl duyurulur onun için beraberce çabalıyoruz. Bizim projelerimiz var, İTSO’nun projeleri var. Ortak noktada neler yapılabilir onu konuşuyoruz. Tekrar yapılan seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni yönetime ve tekrar seçilen Yavuz Uğurdağ’a başarılar diliyoruz” dedi.

İTSO’YA YAKIŞAN SEÇİMLER OLDU

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık bir ay önce bir seçim gerçekleştirdik. İnegöl’ümüze, İTSO’ya yakışır bir seçimi geride bıraktık. Meclisimizde değişiklikler oldu. Yönetimimizde değişiklikler oldu. İnegöl’e, sanayicimize hizmet verme adına yola çıkmıştık, bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim sonrası sağ olsunlar çeşitli kurum ve kuruluşlar, dernekler bizleri ziyaret ediyor. Bugün de Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve yönetimi bizlerle. Biz Mobilyacılar Odası ile birlikte MODEF’te beraberiz. Sektöre ilişkin her daim istişareler yapıyoruz. Adımlarımızı beraberce atıyoruz. Bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum”